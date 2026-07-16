Identifican a PNC fallecido tras accidente de patrulla en Sololá

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Nueve agentes fueron víctimas de un accidente de tránsito que sufrió la patrulla en la que se dirigían hacia un operativo, pero uno de ellos murió por la gravedad de las heridas.

Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) terminó volcada tras caer en una hondonada en el kilómetro 159.5 del ingreso al municipio de Santa María Visitación, en Sololá, en donde falleció un agente este jueves.

El oficial que murió en el percance vial fue identificado como: Nery Humberto Zúñiga Muñoz, de 35 años, quien se dirigía a un operativo junto a otros ocho agentes que resultaron heridos.

Zúñiga Muñoz perdió la vida debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el fuerte accidente de tránsito registrado esta mañana luego de que el conductor de la patrulla con las siglas SAC-119 perdiera el control por causas que se desconocen.

El agente que murió en el accidente es Nery Humberto Zúñiga Muñoz, de 35 años. (Foto: Redes sociales)

Bomberos Municipales Departamentales asistieron a los demás policías heridos, de los cuales cuatro requirieron su traslado a un centro asistencial por las lesiones de consideración que les ocasionó el percance vial.

Las autoridades competentes se hicieron presentes a la escena para realizar las diligencias de ley y determinar las causas del accidente, mientras curiosos observaban lo ocurrido.