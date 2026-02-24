Fundación Bi impulsa desarrollo agrícola local

-

Fundación Bi realizó la ceremonia de graduación de la segunda promoción del programa Conexión Raíz, integrada por 87 productores de Alta Verapaz que completaron el primer año de un proceso formativo enfocado en agricultura regenerativa aplicada al cultivo de café.

Desde 2024, Conexión Raíz impulsa iniciativas dirigidas a comunidades rurales, con soluciones diseñadas a partir de las condiciones de cada territorio. La primera promoción estuvo conformada por 103 agricultores y continúa su proceso de acompañamiento en la región.

(Fotografía cortesía: Fundación Bi)

Un programa desarrollado en alianza

Conexión Raíz es una iniciativa de Fundación Bi en alianza con Sarape Social, que se ejecuta en coordinación con gobiernos locales, organizaciones comunitarias y liderazgos territoriales.

El programa busca fortalecer capacidades técnicas y financieras de pequeños productores, promoviendo modelos productivos enfocados en el manejo del suelo, la mejora en los resultados agrícolas y la estabilidad económica de las familias.

“ Conexión Raíz refleja nuestra visión de acompañar a los productores con herramientas técnicas y financieras que les permitan mejorar su productividad y ampliar su acceso a nuevos mercados. ” María José Paiz , gerente general de Fundación Bi.

Producción vinculada a mercado

El modelo de Conexión Raíz integra formación técnica con acceso a oportunidades comerciales. A través de la diversificación productiva, el fortalecimiento organizativo y la asociatividad, el programa promueve la transformación de las cosechas para generar valor agregado desde el territorio.

“ La generación de capacidades con enfoque en mercados potenciales brinda oportunidades concretas para las y los productores, respetando su conocimiento generacional y alineado a las necesidades actuales. ” Milagros Polanco , directora general de Centroamérica y Caribe de Sarape.

Pilares del programa

El proceso formativo se estructura en cuatro ejes:

Educación financiera

Transformación productiva con enfoque en mercados

Asociatividad y cohesión comunitaria

Innovación y pensamiento estratégico

La graduación de esta segunda promoción marca un nuevo avance en la implementación de este modelo de acompañamiento, orientado a fortalecer la producción agrícola, contribuir a la estabilidad de las familias rurales y aportar al desarrollo del agro en Guatemala.