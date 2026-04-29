Diputados aprueban incentivo económico a favor de boxeador Lester Martínez

El Congreso de la República aprobó un aporte económico consistente en Q500 mil para el boxeador guatemalteco Lester Martínez.
OTRAS NOTICIAS: Congreso aprueba que empleados con salario mínimo no paguen ISR
Tras haber ganado el titulo interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el Congreso de la República aprobó un aporte económico Q500 mil para el boxeador guatemalteco Lester Martínez.
El incentivo económico a favor de Martínez recibió el aval de 81 congresistas, quienes reconocieron al triunfo obtenido por deportista guatemalteco lejos de nuestras fronteras.
Además, se avaló un incentivo para el boxeador hijo de padres guatemaltecos, Joshua Antón, consistente en Q200 mil.
El reconocimiento para ambos pugilistas, se dio por haber obtenidos títulos el pasado 21 de marzo, en San Bernardino, California, Estados Unidos.
Condecoración
Como es de recordar, la hazaña de Martínez se dio al derrotar por decisión unánime al estadounidense Immanuwel Aleem, así como el triunfo obtenido el pasado 16 de abril.
El boxeador guatemalteco fue condecorado con la Orden Presidencial, según el Acuerdo Gubernativo 51-2026, en manos del presidente de la República, Bernardo Arévalo.