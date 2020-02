Giammattei: "Los corruptos se van a la cárcel o se van del país"

El presidente Alejandro Giammattei participa en el primer Gabinete Móvil que se lleva a cabo en Salcajá, Quetzaltenango. En ese lugar varios comunitarios le pidieron que evitara convertir los programas sociales en clientelares, con el fin de que llegaran realmente a los más necesitados.

"Cuando oigo a un representante de la sociedad civil decirme que por favor no politicemos los programas sociales, tiene mi palabra de hombre que no va a ser así. No los vamos a politizar", manifestó.

A la vez dijo: "Los guatemaltecos con hambre, los guatemaltecos desnutridos. A esos guatemaltecos nos debemos en primera instancia y esos no tienen bandera política, no deben tener bandera política. El hambre no tiene bandera política", dijo.

#EnVivo | Presidente @DrGiammattei participa en la inauguración del Consejo Departamental de Desarrollo -Codede-, en Salcajá, Quetzaltenango. https://t.co/YhZVd6YT5v — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) February 17, 2020

Corrupción

Durante la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo, Giammattei pidió a los ministros agilizar y no duplicar esfuerzos en las peticiones de los pobladores y representantes locales del Quetzaltenango y, durante su elocución amenazó con no permitir la corrupción.

"Todos los dineros tienen que llegar a la gente. No es correcto que se haga una carretera que cuesta 5 y se termine cobrando 15 y encima de todo, es desechable... Aquí los corruptos se van a la cárcel o se van del país", manifestó.