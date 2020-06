Giammattei pone en duda la versión de PNC sobre la fiesta ilegal

El presidente Alejandro Giammattei puso en duda la versión de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que acudieron a la fiesta en la mueblería O3 y, en su informe, aseguraron que no se les permitió ingresar y que por eso no hubo capturas.

"Cuando llegaron, ¡Oh sorpresa!, unos policías privados les dijeron ‘ustedes aquí no entran muchá, porque esto es privado’, ‘ah vaya’ dijeron y se fueron; versión de ellos, yo no me la creo", dijo el mandatario en entrevista con Emisoras Unidas.

El miércoles recién pasado, el subdirector general de Operaciones de la PNC, Edwin Ardiano, aseguró que los agentes narraron "que no escucharon bulla" y "que vieron salir unos vehículos por la parte de atrás, pero que no estaban seguros de si salieron de ese lugar o no".

El funcionario asegura que ya presentaron las denuncias por incumplimiento de deberes en contra de esos agentes.

"Lo que ellos debían de haber hecho era entrar, suspender la fiesta, tomar debida nota y proceder a las capturas de las personas responsables", enfatizó el gobernante.

Giammattei señaló que por el momento no se reportan contagios de Covid-19 derivados de esta fiesta ilegal.

"De esa fiesta, contagiados, hasta el momento, que yo tenga informe, no ha habido", mencionó el presidente.

El mandatario indicó que el caso ya está en manos del Ministerio Público, por lo que el seguimiento de este caso queda en manos de esta institución.