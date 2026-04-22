Gobierno advierte que no permitirá bloqueos durante jornada de manifestaciones

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Las autoridades reiteran que respetan el derecho a manifestarse, pero subrayaron que mantendrá las acciones necesarias para evitar bloqueos.

El Gobierno afirmó que no permitirá bloqueos en el marco de las manifestaciones registradas en la capital y aseguró que garantizará la libre locomoción, al tiempo que reiteró su respeto al derecho de manifestación pacífica.

Por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), las autoridades señalaron que, independientemente de la vigencia de un estado de Prevención, "los bloqueos no están permitidos".

En ese sentido, indicaron que las instituciones de seguridad continuarán velando por garantizar "el orden público y la libre locomoción" de los ciudadanos.

Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala se unieron a las manifestaciones. (Foto: Wilder López / Soy502)

La postura oficial surge en el contexto de una jornada de protestas que inició desde tempranas horas de este miércoles, cuando distintos grupos sociales y estudiantiles se movilizaron en varios puntos de la ciudad capital.

Según la SCSP, con base en reportes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), hasta el momento no se registran bloqueos, sino únicamente manifestaciones y marchas que se desarrollan de manera pacífica en diferentes sectores.

Jornada de protestas

Desde las 6.30 horas de este miércoles, integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Frente Nacional de Lucha (FNL) y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) comenzaron a concentrarse.

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Las personas llegaron a El Trébol, el Anillo Periférico, el Obelisco y la Calle Martí y alrededor de las 7.00 horas, comenzaron con los recorridos hacia el Centro Histórico.

De acuerdo con los manifestantes, las marchas tienen como destino la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el Palacio Nacional de la Cultura, donde prevén concluir la jornada.

Entre las principales demandas de los grupos convocantes destacan el acceso a la tierra, el rechazo a iniciativas de ley que consideran favorecen a sectores específicos, así como cuestionamientos en torno a la reelección del rector de la Usac, Walter Mazariegos.