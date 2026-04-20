Gobierno cancela licencia ambiental para construcción de un viaducto en la USAC

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Las autoridades del Organismo Ejecutivo señalan que ya fue presentada una denuncia por este caso.

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El Gobierno de Guatemala informó que canceló la licencia ambiental del proyecto de construcción de un viaducto en la entrada al periférico norte en la Universidad de San Carlos (Usac).

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que la licencia fue revocada debido a que había sido otorgada bajo una categoría de impacto ambiental menor a la que corresponde.

El MARN señaló que esto contraviene la normativa vigente y constituye una irregularidad en su aprobación.

Derivado de este hallazgo, la cartera ambiental presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), con el fin de que se investiguen posibles responsabilidades en el proceso.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cancela la licencia ambiental del proyecto Vicaducto de la USAC, por haber sido otorgada bajo una categoría de impacto ambiental menor a la que le corresponde según la normativa. pic.twitter.com/7pC1uhj6wl — Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marnguate) April 20, 2026

Además, las autoridades señalaron que el proyecto de construcción de una torre de parqueos en el campus de la Usac no cuenta con instrumento ambiental, lo que implica que carece de la autorización legal necesaria para su ejecución.

Asimismo, el Organismo Ejecutivo, indicó que el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) decidió dar por terminado el Convenio de investigación y rescate arqueológico 04-2026, vinculado a los proyectos de infraestructura antes mencionados.

La decisión fue notificada este lunes 20 de abril y se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos legales indispensables para el desarrollo de dichas obras.

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Campus central se mantiene cerrado

El cierre del campus central de la Usac inicialmente estuvo vinculado a las actividades de la Huelga de Dolores y se ha prolongado debido a la autorización del Consejo Superior Universitario (CSU) para realizar una excavación arqueológica y la construcción de un viaducto y una torre de parqueos dentro del campus.

Ante este escenario, el CSU dispuso que las clases de las distintas unidades académicas se desarrollen de forma virtual, una modalidad que, si bien garantiza la continuidad del ciclo académico ha generado críticas.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo este lunes 20 de abril, el presidente Bernardo Arévalo, señaló que bajo el contexto del convenio para la excavación arqueológica nunca se propuso o apoyó que se cerrará el campus universitario.