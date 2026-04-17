Gobierno evita pronunciarse sobre calificación de Consuelo Porras

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El Ejecutivo pide que el proceso de selección de aspirantes del próximo jefe del Ministerio Público no sea "dirigido".

El Gobierno de la República evitó emitir una postura directa sobre la calificación otorgada a la fiscal general Consuelo Porras Argueta, por la Comisión de Postulación para la elección del próximo jefe del Ministerio Público (MP).

El Organismo Ejecutivo se limitó a señalar que espera que el proceso se mantenga dentro del marco legal y libre de decisiones dirigidas.

Consultada sobre el puntaje recibido por la actual titular del MP, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) indicó que "aun no hay una resolución al respecto".

En ese sentido, la postura oficial se centró en un llamado a la legalidad y a la imparcialidad en las decisiones que adopte la instancia encargada de integrar la nómina final de candidatos.

Consuelo Porras ha sido la mejor calificada del proceso de selección de candidatos a dirigir el MP. (Foto: Archivo / Soy502)

"Esperamos que cualquier decisión se mantenga dentro de la ley y no responda a medidas excluyentes ni dirigidas", precisó la Secretaría a la pregunta hecha por periodistas sin emitir valoraciones específicas sobre el desempeño o la puntuación obtenida por Porras.

El pronunciamiento se da en un contexto en el que la Comisión de Postulación para Fiscal General ratificó el pasado jueves 16 de abril, por mayoría, la ponderación de 92.33 puntos a favor de Consuelo Porras, quien actualmente dirige el Ministerio Público.

Este punteo se convierte en el más alto otorgado entre todos los aspirantes que participan en el proceso.

Durante la sesión en la que se confirmó la calificación, únicamente dos integrantes de la Comisión decidieron abstenerse de votar: el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez Luis Ruano y la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala Patricia Gámez.

La alta calificación otorgada a Porras ha generado diversas reacciones en el ámbito político y académico.

Analistas consultados han expresado posturas encontradas sobre el significado de este punteo dentro del proceso de selección del próximo fiscal general.

Por un lado, algunos consideran que la ponderación podría interpretarse como un mensaje político dirigido al presidente Bernardo Arévalo, en medio de un contexto de tensiones institucionales y cuestionamientos al funcionamiento del sistema de justicia.

En contraste, otros analistas sostienen que el puntaje "es muestra de la calificación que ha alcanzado en los procesos en los que ha participado".