Gobierno limita gastos en viáticos, seguros médicos y compra de alimentos en 2026

-

Las reglas emitidas por el Ejecutivo serán vigiladas por la Contraloría General de Cuentas.

El Gobierno emitió una serie de instrucciones y lineamientos de eficiencia, control y contención del gasto público, entre estos, limitantes para el pago de viáticos, seguros médicos y compra de alimentos.

Según el Organismo Ejecutivo, se hará un uso adecuado y transparente de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2026, los cuales señaló "son de cumplimiento y observancia general".

Las disposiciones fueron dadas a conocer mediante la Circular Número 001-2026 de la Presidencia de la República, publicada en el Diario de Centro América, la cual señala que "resulta indispensable consolidar procesos presupuestarios ágiles, transparentes y orientados a resultados".

Dicha circular indica que el Gobierno busca garantizar la adecuada utilización de las asignaciones presupuestarias conforme a los principios de racionalidad económica, eficiencia y transparencia".

El @GuatemalaGob emitió una serie de medidas para la contención del gasto para el ejercicio fiscal 2026. pic.twitter.com/SOZDEH5z5m — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) February 2, 2026

Ordenan priorizar gastos

Entre las instrucciones para evitar gastos innecesarios, en Gobierno ordenó que se "deberán limitarse de efectuar todas aquellas erogaciones que constituyan gastos no esenciales o superfluos y priorizar las asignaciones presupuestarias designadas al gasto que beneficie a la población".

La compra de vehículos, deberá estar en función de la disponibilidad de recursos para atender las prioridades institucionales y no limitar la prestación de bienes y servicios a la población.

"No se deberán debitar asignaciones de gasto de carácter sustantivo de la institución para este propósito exceptuando la compra de ambulancias, patrullas, y vehículos para Instituciones que prestan servicios de emergencias", precisa el texto.

LEA MÁS: Así quedó el techo para el ejercicio fiscal 2026 tras la ampliación presupuestaria

También hay limitaciones para los gastos de viáticos, gastos conexos, transporte de personas y reconocimiento de gastos y gastos vinculados con festejos los cuales "deberán restringirse, con excepción de aquellos que sean ineludibles y justificables".

Otra disposición es que las entidades "deberán abstenerse de contratar seguros médicos o servicio de medicina prepago privado para los empleados o funcionarios públicos, con excepción a que este tipo de seguros se contemplen en sus pactos colectivos de condiciones de trabajo vigentes".

Asimismo, las asignaciones destinadas "a la compra de alimentos y bebidas deberán estar orientadas a las actividades sustantivas de cada Institución"

Los gastos serán fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. (Foto: Archivo / Soy502)

En lo que respecta al tiempo extraordinario "se deberá hacer uso racional de los recursos destinados a las compras mencionadas" y "con el fin de optimizar los recursos, las entidades de la administración central se abstendrán de incrementar las dietas y gastos de representación".

Mejorar la ejecución

Entre las disposiciones están que la aprobación de las cuotas financieras de origen tributario, ingresos ordinarios de aporte constitucional y otros recursos del tesoro con afectación especifica, así como de bonos del tesoro, "estará supeditada a la disponibilidad financiera".

Asimismo, se ordena que para "optimizar el uso de los recursos públicos, las instituciones deberán programar y ejecutar de forma eficiente, los recursos propios y los saldos de caja de ingresos propios que hayan acumulado en ejercicios fiscales anteriores".

LEA TAMBIÉN: Ampliación presupuestaria 2026 muestra brechas en asignación a municipios

Además, se exige programar y ejecutar de forma eficiente, los recursos provenientes de fuentes externas como préstamos y donaciones y todas aquellas que tengan un destino especifico, fomentando su utilización para los fines que fueron contratados.

Según la circular "la Contraloría General de Cuentas fiscalizará el cumplimiento de lo establecido" por el Gobierno.

El Ejecutivo también exhortó a las empresas públicas, entidades descentralizadas y autónomas que reciben aportes de la administración central "a ejercer su función mediante una administración prudente, transparente y efectiva".