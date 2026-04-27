¡Ataques cibernéticos al Gobierno! Arévalo reconoce rezago de seguridad

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Las autoridades admiten que el país tiene rezagos en ciberseguridad y señala que se trabaja para evitar más vulneraciones.

El presidente Bernardo Arévalo reconoció que el país enfrenta rezagos estructurales en materia de ciberseguridad, en medio de la reciente vulneración a la plataforma digital del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario señaló que el país mantiene una condición de vulnerabilidad debido a la falta de atención histórica a este tema.

"Lo que sucede es que nosotros tenemos una posición como país vulnerable que se deriva del hecho de que el tema de la ciberseguridad nunca se le ha puesto ninguna atención", afirmó el gobernante.

Indicó que esta situación responde a años de desarrollo de sistemas tecnológicos sin el debido fortalecimiento de mecanismos de protección.

El Gobierno ordenó llevar a cabo un análisis forense del ataque que sufrió el Mintrab. (Foto: SCSP / Soy502)

"Tenemos muchísimos años en los que se ha venido ya trabajando en todo el desarrollo del sistema cibernético sin que se le ponga atención al tema de ciberseguridad", declaró el presidente.

En relación con reciente ataque al Mintrab, Arévalo explicó que el sistema afectado corresponde a una plataforma desarrollada en 2023, la cual no habría contado con los estándares adecuados de seguridad.

"Ahora ya se está haciendo un análisis forense de lo que sucedió en el Ministerio de Trabajo para a partir de ahí poder tener la información necesaria", precisó el mandatario.

Asimismo, señaló que el tema ha sido elevado a nivel del Consejo de Seguridad y que existe una comisión de ciberseguridad que trabaja en el marco de la legislación vigente para fortalecer la protección de los sistemas del Ejecutivo.

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El gobernante también hizo referencia a una iniciativa de ley en el Congreso de la República que busca actualizar el marco normativo en esta materia, la cual fue devuelta a comisión para su revisión.

Según el presidente, esta normativa es clave para responder a los desafíos actuales en un contexto que calificó como complejo.

Arévalo aseguró que el Ejecutivo mantiene acciones activas para prevenir nuevas vulneraciones y atender los incidentes de forma focalizada, en un esfuerzo por fortalecer la seguridad digital del Estado.