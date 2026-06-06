¡A puños y patadas! Así se registró una violenta pelea en zona 1 (video)

Un grupo de personas se insultaron y agredieron en plena vía pública.
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En la 18 calle y 7a. avenida de la zona 1, se registró una pelea entre un grupo de personas, en aparente estado de ebriedad, durante la noche del viernes 5 de junio.
Un video muestra cómo inician a perseguirse entre las calles para golpearse e insultarse unos a otros.
Incluso se observa a dos mujeres que agreden a otra con jalones de cabello y patadas en plena calle.
Varias personas de este grupo conflictivo resultaron llenos de sangre y con rasgaduras en su vestimenta tras la pelea.
Al llegar las autoridades, las personas se dispersaron, no obstante continúan las investigaciones del hecho.