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¡A puños y patadas! Así se registró una violenta pelea en zona 1 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
06 de junio de 2026, 09:05
Una discusión en plena vía pública se registró durante la madrugada.&nbsp;(Foto: captura de video)

Una discusión en plena vía pública se registró durante la madrugada. (Foto: captura de video)

Un grupo de personas se insultaron y agredieron en plena vía pública.

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En la 18 calle y 7a. avenida de la zona 1, se registró una pelea entre un grupo de personas, en aparente estado de ebriedad, durante la noche del viernes 5 de junio.

Un video muestra cómo inician a perseguirse entre las calles para golpearse e insultarse unos a otros.

Incluso se observa a dos mujeres que agreden a otra con jalones de cabello y patadas en plena calle.

Varias personas de este grupo conflictivo resultaron llenos de sangre y con rasgaduras en su vestimenta tras la pelea.

Al llegar las autoridades, las personas se dispersaron, no obstante continúan las investigaciones del hecho.

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