Gremial de transportistas pide no realizar manifestación este lunes

-

Este lunes está prevista una manifestación de transportistas que podría afectar el tránsito vehicular. Mientras una gremial pide que no se realice.

Te interesa: Las medidas de tránsito que se tomarán por manifestaciones de este lunes

La Unión Nacional de Transportistas, en sus modalidades de carga y pasajero manifestará este lunes 23 de marzo.

Sin embargo, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, emitió un comunicado en el que piden a todas las asociaciones de transporte pesado "se abstengan" de realizar dicha protesta.

"De concretarse se estará dañando en gran medida a muchísimas personas que diariamente desde horas muy tempranas se levantan para dirigirse a sus labores, a estudiar, a ser atendidos en centros hospitalarios", se lee en el comunicado.

Además, indican que se mantiene una discusión con diputados, por lo que piden privilegiar el diálogo.

"Se está en negociaciones con diputados de distintas bancadas que han comprendido la urgencia que el transporte comercial, en general, estamos afrontando con el aumento desmedido del Diésel y temas paralelos que también nos urgen solucionar".

Comunicado de GRETEXPA (Foto: cortesía)

La manifestación sigue en pie y aunque no bloquearán calles ni carreteras, la presencia del transporte pesado, podría ocasionar interrupciones en el tránsito.

Iniciará a las 5.00 horas de este lunes partiendo desde calzada Roosevelt, Aguilar Batres y avenida Bolívar, calle Martí y bulevar Vista Hermosa.

De allí partirán al Palacio Nacional y al Congreso de la República, donde los transportistas se concentrarán por tiempo indefinido hasta obtener respuesta del Gobierno.