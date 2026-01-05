Guatemala cierra 2025 con menos deportados en comparación al año anterior

-

La cantidad de retornados al país por la vía de deportación del año pasado fue la más baja de los últimos cuatro años.

Los datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) precisan que durante 2025 fueron deportados en total 55,181 personas desde los Estados Unidos y México, lo que representa una disminución del 28.12 % en comparación al 2024.

La información del IMG señala que en el 2024 fueron deportados vía aérea y terrestre 76,768 personas, lo que significa que el año pasado fueron retornadas 21,587 personas menos.

El dato de deportados durante el 2025 es incluso menor que lo registrado durante 2023 y 2022, pues en esos años fueron retornadas 63,424 y 77,381 personas respectivamente.

Los registros precisan que el año pasado fueron deportados desde los Estados Unidos 48,405 personas y otras 6,776 personas retornados desde México, tanto por la vía aérea como terrestre.

La mayoría de deportados pertenecen a departamentos del occidente del país. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, 47,153 deportados eran hombres; 6,124, mujeres; 1,180 niños y 724 niñas, esto significa que el 87.59 % de los retornados son de sexo masculino y el 12.41 % femenino.

Otro dato que resalta es que el mes en que más personas fueron deportadas fue octubre cuando regresaron 6,161 personas; seguido de noviembre, 6,118, y, diciembre, 6.102.

Mientras que el mes que menos personas fueron regresadas fue abril, con 2,839 personas; sigue marzo, 2,912, y, febrero, 3,078.

El IGM también precisó que 42,093 de las personas deportadas afirmó haber trabajado ya sea en Estados Unidos o México, lo que significa que 76.28 % de los retornados llevaron a cabo algún trabajo en el extranjero.

Occidente recibe a la mayoría

Los datos muestran que el 50 % de deportados son originarios de cuatro departamentos del occidente, siendo estos Huehuetenango, con 10,421 retornados; San Marcos, 7,686; Quiché, 5,621, y Quetzaltenango, 3,815, en total los cuatro suman 27,543 personas deportadas.

En contraste los departamentos que menos deportados registraron son Sacatepéquez, 229; El Progreso, 408, y Zacapa, 677, en total los tres departamentos suman 1,314 retornados, que es igual al 2.3 % del total general.

Anteriormente Julio Lainfiesta, subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), comentó que el fenómeno migratorio es "cambiante y de mucho movimiento".

Agregó que en los últimos meses han notado desde el Consejo que "el perfil del migrante retornado ha cambiado ligeramente".

Lainfiesta dijo que "Históricamente el 85 % de los retornados eran personas que habían sido aseguradas en la frontera, o que tenían unos tres meses de estar en Estados Unidos".

Sin embargo, este año cambió esa tendencia ya que según las entrevistas y el perfil que se llevan a cabo con los migrantes, han logrado detectar un aumentó en el número de retornados que tienen muchos años de vivir en Estados Unidos.

Según los datos de Conamigua, hasta agosto de este año, el porcentaje de personas deportadas que eran aseguradas en la frontera y que tenían menos de tres meses de estar en los Estados Unidos era de 70.3 %.

Asimismo, los datos muestran que ahora un 10.6 % de los migrantes deportados tenían entre 10 o más años de vivir en Estados Unidos y un 5.9 % ya tenían entre 6 y 9 años viviendo en ese país.