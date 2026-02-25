Guatemala eleva la alerta en la frontera y refuerza seguridad por crisis en México

-

Acciones de prevención buscan garantizar la seguridad fronteriza ante la posible violencia interna del Cartel Jalisco Nueva Generación en México.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, informó que debido a la situación que atraviesa México por la muerte del líder del Carte Jalisco Nueva Generación (CJNG), incrementaron las medidas de seguridad en la frontera con México en el marco del plan Cinturón de Fuego.

"Tras los hechos ocurridos esta semana en México, se reforzó de inmediato la presencia operativa en puntos sobre el límite político internacional con el país vecino", informó el funcionario.

Agregó que "se incrementaron patrullajes, controles en ruta y en puntos no autorizados, todo en el marco de la operación Cinturón de Fuego. Ya lo veníamos haciendo, ahora tenemos más atención en la región", afirmó Sáenz.

El ministro de la Defensa Nacinonal Henri Sáenz participó en una conferencia de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

El ministro explicó que el Ejército de Guatemala "ha actuado y seguirá actuando con profesionalismo y apego al derecho internacional, garantizando la protección del territorio nacional y el respeto entre estados".

No hay inconvenientes

El funcionario señaló que por el momento no han reportado hechos no tampoco han detectado situaciones particulares en la zona fronteriza con México.

Explicó que las autoridades de la Secretaría de Defensa en México han mencionado que "se espera o se proyecta violencia interna en el cartel que perdió el liderazgo".

"Nosotros estamos poniendo más medios, más vehículos blindados, más personal para reforzar. Estamos incrementando equipos de inteligencia militar para evitar que se organicen para tener casas de seguridad o corredores de escape", precisó Sáenz.

Sin embargo, resaltó que actualmente "no está sucediendo nada de eso" y "la frontera está resguardada y segura".

"Nuestra preocupación es el pueblo de Guatemala y hacia eso están encaminadas nuestras operaciones a proteger al ciudadano para que éste trabaje dignamente y con tranquilidad", afirmó el titular de la cartera de la Defensa Nacional.