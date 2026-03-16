USTR inicia investigación comercial sobre trabajo forzoso e incluye a Guatemala

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Autoridades nacionales señalan que buscarán mejorar, porque se trata de un compromiso.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció investigaciones contra 60 economías, entre ellas Guatemala, para evaluar si sus políticas relacionadas con la prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso

La información fue confirmada por USTR en un comunicado emitido el pasado 12 de marzo y como respuesta a esta situación el Ministerio de Economía (Mineco) buscará la forma de que este señalamiento no se repita en el país.

Según el comunicado, las investigaciones se llevarán a cabo conforme a la Sección 301 (b) de la Ley de Comercio de 1974.

Esta legislación es un mecanismo utilizado por el Gobierno de Estados Unidos para analizar prácticas extranjeras que puedan considerarse injustificables, irrazonables o discriminatorias y que perjudiquen o restrinjan su comercio.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) iniciará investigaciones en 60 países, incluido #Guatemala, en virtud del artículo 301 relacionadas con la falta de medidas contra el trabajo forzoso.https://t.co/KoP1swxbo8 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) March 16, 2026

El texto señala que el objetivo de este proceso es determinar si los gobiernos investigados han implementado y aplicado de forma efectiva medidas que impidan la entrada a sus mercados de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

"A pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente las medidas que prohíben la entrada a sus mercados de productos elaborados con trabajo forzoso", afirmó el embajador comercial de Estados Unidos Jamieson Greer.

El funcionario añadió que durante demasiado tiempo los trabajadores y empresas estadounidenses han tenido que competir con productores extranjeros que podrían beneficiarse de "una ventaja de costos artificial derivada del flagelo del trabajo forzoso".

Según el USTR, la investigación evaluará si los actos, políticas o prácticas de estas economías resultan discriminatorios o perjudican el comercio estadounidense.

Como parte del procedimiento, el USTR solicitará consultas con los gobiernos de las economías incluidas en el proceso.

Además, la entidad convocó a audiencias públicas para el 28 de abril de 2026, mientras que las personas interesadas podrán presentar comentarios escritos o solicitar participar en la audiencia hasta el 15 de abril de 2026.

Postura del Gobierno guatemalteco

La ministra de Economía Gabriela García, afirmó que el Gobierno guatemalteco considera este tipo de revisiones como una oportunidad para fortalecer el trabajo interinstitucional y la coordinación con el sector privado.

"Respecto al tema de trabajo forzoso, nosotros siempre escogemos ver este tipo de situaciones de manera positiva, porque nos obliga a presionar a las diferentes entidades y a un trabajo más coordinado con el sector privado", señaló la funcionaria

Gabriela García, ministra de Economía. (Foto: SCSP / Soy502)

Recordó que el cumplimiento de estándares laborales no depende únicamente del Estado, sino también de las prácticas adoptadas por las empresas.

"No olvidemos que esto responde a prácticas laborales en empresas y necesitamos también que nuestros aliados del sector privado comprendan la necesidad de que debemos trabajar juntos para poder solventar estos temas", agregó la ministra

Reveló que, según información del Ministerio de Trabajo, en lo que va del año se han realizado más de 38 mil 800 inspecciones laborales, como parte de los esfuerzos para verificar el cumplimiento de las normas laborales.

La funcionaria explicó que estas acciones forman parte de los compromisos asumidos por el país en distintos acuerdos comerciales y de cooperación, que incluyen la supervisión de las cadenas de valor para asegurar que no existan prácticas como trabajo forzoso o trabajo infantil.

"Sí o sí debemos asegurarnos de que esto mejora, porque es parte de sus compromisos. Así que nosotros estamos trabajando muy de cerca con todos los ministerios que forman parte de los compromisos del acuerdo", afirmó García.

Asimismo, expresó que el objetivo del Gobierno es reforzar las acciones de control y cumplimiento para evitar que el tema vuelva a ser señalado en el futuro.

"Yo esperaría que esto, en el caso de Guatemala, no vuelva a ser un tema", puntualizó la titular de la cartera de Economía.