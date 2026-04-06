Guatemalteca de 64 años se aferra a la vida tras ataque de perros en EE. UU.

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La mujer se encuentra en estado crítico luego de ser sometida al menos a tres cirugías y existe la posibilidad de que pierda un pie.

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Una madre guatemalteca está aferrándose a la vida en un hospital de Aurora, Colorado, luego de que fuera atacada por tres perros mientras realizaba labores frente a su vivienda.

El hecho ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando Hilda Lorena Cifuentes, de 64 años, se encontraba limpiando el patio de su casa en la cuadra 1500 de North Lima Street. Según el relato de familiares, tres perros de raza pitbull, pertenecientes a un vecino, la sorprendieron y se abalanzaron sobre ella.

Hilda Lorena Cifuentes sufrió graves heridas en distintas partes del cuerpo. (Foto: GoFundMe)

La víctima sufrió heridas graves en distintas partes del cuerpo. A pesar de los gritos, nadie salió a auxiliarla hasta que los trabajadores de un negocio cercano salieron a ver qué pasaba después de varios minutos.

La guatemateca fue trasladada a un hospital, donde hasta el momento permanece en estado crítico. Ha sido sometida al menos a tres cirugías y, de acuerdo con su hija Sandy Aparicio, podría necesitar varias más como parte de su tratamiento.

La connacional ha recibido varias cirugías, pero podría necesitar más. (Foto: GoFundMe)

Podría perder un pie

Los reportes médicos indican que presenta lesiones severas en el rostro, espalda, brazos, piernas y abdomen, además de traumatismo craneal. Existe la posibilidad de que pierda su pie izquierdo debido a la gravedad de las heridas, además de pasar por un proceso muy largo de rehabilitación.

Ante esta situación, Sandy ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos médicos, cirugías y recuperación. También ha solicitado el apoyo de la comunidad para compartir la iniciativa y colaborar con donaciones.

Quienes deseen apoyar a Hilda en este momento difícil pueden ingresar al sitio web https://www.gofundme.com/f/support-my-moms-recovery-after-dog-attack para hacer un donativo.

El pie izquierdo de la guatemalteca fue la parte más dañada, por lo que podría perderlo. (Foto: GoFundMe)

*Con información de El Comercio de Colorado y GoFundMe