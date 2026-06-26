Guatemalteco muere atropellado por su novia hondureña en EE. UU.

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El guatemalteco habría sido atropellado por su pareja debido a problemas familiares.

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Una migrante hondureña enfrenta cargos penales en Texas, Estados Unidos, por la muerte del guatemalteco Luis Adrián Zepeda López, de 38 años, en un presunto caso de disputa intrafamiliar que salió mal.

De acuerdo con la investigación, el incidente se registró el pasado 18 de junio, en la cuadra 6300 de Antoine Drive, cerca de Sheraton Oaks, en Houston, cuando la víctima se encontraba afuera de una camioneta Honda SUV negra, aparentemente revisándola o trabajando debajo de ella.

De pronto, otro vehículo impactó al connacional y lo arrastró unas dos cuadras. Paramédicos llegaron al lugar para asistir al herido, pero lo declararon muerto en la escena.

Luis Adrián Zepeda López era originario de Santa Rosa. (Foto: Redes sociales)

Detenida

Las autoridades identificaron a la conductora involucrada como Martha Alicia Oliva Padilla, de 41 años, quien viajaba con sus dos hijos de 4 y 9 años, al momento del incidente. La mujer huyó del lugar y la policía localizó el automóvil abandonado en un complejo de apartamentos cercano.

La sospechosa fue arrestada ese mismo día, luego de que los investigadores establecieran causa probable en el caso al tratarse de la pareja sentimental del guatemalteco. En ese sentido, la fiscalía sostiene que habría causado la muerte de Zepeda de manera intencional o consciente, aunque no reveló el motivo del ataque.

La hondureña enfrenta ahora cargos de asesinato y no prestar ayuda tras un atropello. Permanece detenida con una fianza de $275 mil dólares y podría enfrentar cadena perpetua de ser hallada culpable. Además, registros judiciales señalan que la acusada tenía una orden previa de deportación, por lo que también podrían deportarla.