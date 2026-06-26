Conductor que murió tras ataque armado en zona 4 tenía un antecedente

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Las autoridades competentes investigan las causas del hecho de violencia, que preliminarmente se presume fue un ataque directo.

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El pasado miércoles 24 de junio, un conductor y su acompañante murieron tras ser atacados a balazos mientras transitaban en la ruta 3 y 7a. avenida de la zona 4 capitalina.

El conductor fue identificado como: Julio Alexander Velásquez Duarte, de 30 años, originario y residente de la colonia Jocotales, zona 6 de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), este hombre tenía un antecedente por posesión para el consumo de fecha del 1 de junio del 2016.

Julio Alexander Velásquez Duarte, de 30 años, tiene un antecedente, según registros de las autoridades. (Foto: PNC)

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, indicó que el vehículo en el que se transportaban las víctimas mortales era utilizado como taxi pirata, por lo que el acompañante era un presunto pasajero identificado como: Santos Eduviges Jacobo Pérez, de 72 años, originario de San Marcos, quien no contaba con antecedentes.

El vehículo en que se conducían las víctimas es un sedán de color gris, con placas de circulación P-993LFF, el cual quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes, según indicó la PNC.

El taxista pirata fue atacado a balazos junto a un presunto pasajero. (Foto: CBM)

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Ataque directo

Asimismo, las autoridades detallaron que, en la escena del doble crimen localizaron 13 casquillos, un proyectil y un celular, además de diversas pertenencias de las víctimas.

El Ministerio Público (MP), con el apoyo de investigadores especializados, realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, mientras continúa con las investigaciones para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades manejan como principal hipótesis que se trató de un ataque directo.