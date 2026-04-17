Estos fueron los ilícitos descubiertos durante requisa masiva en Pavón

En Desarrollo



El Ejército de Guatemala en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, efectuó una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal “Pavón”, #Fraijanes



Preliminarmente se localizaron:



• 02 pistolas calibre 9mm.

• 01 revolver calibre 38mm.

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