Estos fueron los ilícitos descubiertos durante requisa masiva en Pavón

Los privados de libertad tenían en su posesión armamento, drogas y otros ilícitos.
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El Ejército de Guatemala informó sobre una requisa masiva que fue realizada durante la noche del 16 de abril en en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal "Pavón", ubicada en Fraijanes.
Fuerzas de seguridad ingresaron a la cárcel para poder realizar una insepección y localizar objetos prohíbidos dentro de las instalaciones en posesión de los privados de libertad; lo que permitio encontrar:
• 1 pistola calibre 380 marca Bersa 383-A
• 1 pistola calibre 380
• 6 pistolas calibre 9mm
• 1 revolver marca Colt Cal
• 1 revolver marca Smith Wesson
• 2 cargadores para pistola calibre 380
• 10 cartuchos calibre 380
• 6 cargadores calibre 9mm
• 58 cartuchos calibre 9mm
• 5 cartuchos calibre 38
Además, fueron localizadas una planta de marihuana, latas de cerveza, cinco libras de "marihuana" y un recipiente con posible droga, la cual está siendo analizada para establecer su tipo.
Así como 48 teléfonos celulares, 3 audífonos de alambre y un cargador para teléfono.