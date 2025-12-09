Hallan plantación de droga valorada en más de Q10 millones

Casi 28 mil matas de marihuana se encontraban en la plantación.
La Policía Nacional Civil (PNC) localizó una plantación de marihuana en áreas montañosas del municipio Las Cruces, en el departamento de Petén.
Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) erradicaron e incineraron un total de 27,936 matas de dicha droga.
Estas plantaciones se encontraban en fase de aprovechamiento, con avalúo de Q10 millones 476 aproximadamente, según indicó la PNC.
Estas acciones se dieron este martes 9 de diciembre, dos días después de que se localizaran más de 13 mil matas de esa misma droga, igualmente en ese municipio.