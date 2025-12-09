Hallan plantación de droga valorada en más de Q10 millones

SGAIA erradica 27,936 matas de marihuana valoradas en más de Q.10 millones



En áreas montañosa de Las Cruces, Petén agentes de la Subdirección General de Análisis de información Antinarcótica #SGAIA erradicaron e incineraron 27,936 matas de marihuana. pic.twitter.com/LcbSpb31sN