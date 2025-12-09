Versión Impresa
Hallan plantación de droga valorada en más de Q10 millones

  • Por Geber Osorio
09 de diciembre de 2025, 12:36
En la plantación se encontraban casi 28 mil matas de marihuana. (Foto: PNC)

Casi 28 mil matas de marihuana se encontraban en la plantación.

La Policía Nacional Civil (PNC) localizó una plantación de marihuana en áreas montañosas del municipio Las Cruces, en el departamento de Petén.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) erradicaron e incineraron un total de 27,936 matas de dicha droga.

Agentes de la SGAIA erradicaron e incineraron las matas de marihuana. (Foto: PNC)
Estas plantaciones se encontraban en fase de aprovechamiento, con avalúo de Q10 millones 476 aproximadamente, según indicó la PNC.

Estas acciones se dieron este martes 9 de diciembre, dos días después de que se localizaran más de 13 mil matas de esa misma droga, igualmente en ese municipio.

