Localizan auto chocado dentro de residencial en zona 15

El transporte fue hallado chocado.
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En horas de la mañana de este domingo 17 de mayo, vecinos de Vista Hermosa II, ubicaron un vehículo abandonado en la 0 calle, 22 avenida de la zona 15.
El hallazgo fue reportado a las autoridades para indagar en el caso, ya que el vehículo además se encontraba con daños en su estructura.
La Policía Nacional Civil (PNC) indaga sobre este hallazgo y sobre el dueño del automóvil.