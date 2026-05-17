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Localizan auto chocado dentro de residencial en zona 15

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de mayo de 2026, 09:21
El vehículo fue hallado en el interior del residencial. (Foto: redes sociales)

El vehículo fue hallado en el interior del residencial. (Foto: redes sociales)

El transporte fue hallado chocado.

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En horas de la mañana de este domingo 17 de mayo, vecinos de Vista Hermosa II, ubicaron un vehículo abandonado en la 0 calle, 22 avenida de la zona 15.

El hallazgo fue reportado a las autoridades para indagar en el caso, ya que el vehículo además se encontraba con daños en su estructura.

(Imagen: Asociación de Vecinos Vista Hermosa II)
(Imagen: Asociación de Vecinos Vista Hermosa II)

La Policía Nacional Civil (PNC) indaga sobre este hallazgo y sobre el dueño del automóvil.

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