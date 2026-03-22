El hombre capturado por el secuestro de una menor

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Un hombre fue capturado por el secuestro de una menor de edad.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Ismael "N", de 33.

La detención se llevó a cabo luego de un allanamiento en un inmueble ubicado en la 2a. avenida y 5a. calle de la colonia Guajitos, zona 21 capitalina.

El hombre tenía una orden de captura en su contra por el delito de secuestro, en agravio de una menor de edad.

El presunto secuestrador fue trasladado hacia la Torre de Tribunales. (Foto: PNC)

Según la PNC, la investigación surgió con la activación de la alerta Alba Keneth de la menor de edad, quien había sido secuestrada el pasado 19 de marzo.

En el allanamiento también se secuestró un vehículo tipo sedán color rojo, el cual habría sido utilizado durante el secuestro.

Capturan a "Mia"

La PNC también capturó a Dulce "N", alias "Mia", presunta integrante del Barrio 18.

"Mia" fue capturada con un revolver. (Foto: PNC)

Aunque no está relacionada con el secuestro de la menor, los investigadores aseguran que estaba vigilando el área en donde se encontraba el presunto secuestrador.

Además, le incautaron un revolver escondido en una caja.

"La captura se da cuando investigadores que le seguían los pasos, la observan caminar de manera sospechosa, por lo que se le marca el alto, constatando que llevaba un revólver con el registro esmerilado, sin licencia de portación", dijo la PNC.