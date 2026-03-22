¡No habrá bloqueos! Estos son los detalles de la manifestación de este lunes

Es una manifestación, "no un bloqueo", así lo afirmó el representante de la gremial Astrapigua.
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William Barrera, representan de la gremial de transportes brindó detalles sobre la manifestación masiva anunciada para este lunes 23 de marzo, desde las 5:00 horas.
Las caravanas de carros, buses y transporte pesado tendrán cuatro entradas: Calzada Roosevelt, Aguilar Batres y Avenida Bolívar, calle Martí y bulevar Vista Hermosa, zona 15.
Sin embargo, Barrera indicó que no se tendrá violencia ni bloqueos a la circulación vial sino será una manifestación "pacífica".
"Así no podemos trabajar", afirmó tras asegurar que no serán seis personas sino un movimiento masivo de transportistas que exigen reformas a la ley, a los límites de velocidad y especialmente ante el alza a los precios del diésel.