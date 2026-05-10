El hombre que atacó a sus hermanos en la vía pública

Vecinos observaron la agresión en plena calle.
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La Policía Nacional Civil (PNC) intervino ante las denuncias de personas que observaron un ataque con arma blanca en el kilómetro 60 de la ruta Palín, Escuintla.
De acuerdo con información preliminar, un hombre sacó una navaja y provocó heridas de gravedad a otros dos hombres en plena vía pública.
Momentos después, se identificó al responsable como Enrique "N", de 20 años, y a sus víctimas, quienes eran sus hermanos de 30 y 38 años.
Los heridos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial.
Hasta el momento se desconoce las causas del conflicto. Autoridades investigan el hecho.