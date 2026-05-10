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El hombre que atacó a sus hermanos en la vía pública

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de mayo de 2026, 10:53
El hombre fue puesto a disposición de la ley por la agresión. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hombre fue puesto a disposición de la ley por la agresión. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Vecinos observaron la agresión en plena calle.

OTRAS NOTICIAS: Así ocurrió el ataque con arma blanca a una familia en Monte María, zona 12

La Policía Nacional Civil (PNC) intervino ante las denuncias de personas que observaron un ataque con arma blanca en el kilómetro 60 de la ruta Palín, Escuintla.

De acuerdo con información preliminar, un hombre sacó una navaja y provocó heridas de gravedad a otros dos hombres en plena vía pública.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Momentos después, se identificó al responsable como Enrique "N", de 20 años, y a sus víctimas, quienes eran sus hermanos de 30 y 38 años.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial.

Hasta el momento se desconoce las causas del conflicto. Autoridades investigan el hecho.

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