¡La deja caer! Hombre empuja a mujer sobre la vía pública (video)

El agresor siguió su camino después de empujar a la víctima.
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Un video que se viralizó permite obsever un hecho que ocurrió el pasado 28 de abril en Guastatoya, El Progreso.
Las cámaras de seguridad de un comercio permiten observar el momento exacto de la agresión.
En el video se observa a la víctima esperando transporte sobre la banqueta, cuando intenta hacerle la parada a un tuc tuc; un hombre que caminaen la misma banqueta la empuja al pasar.
La mujer perdió el equilibrio y cayó sobre la vía, en donde circulaban otros vehículos. Momentos después el responsable siguió caminando, sin mirar atrás.
Tras observar la agresión, el conductor del tuc tuc y otro peatón acudieron a ayudar a la mujer, quien permanecía inmóvil en el pavimento.