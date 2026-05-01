¡La deja caer! Hombre empuja a mujer sobre la vía pública (video)

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El agresor siguió su camino después de empujar a la víctima.

Un video que se viralizó permite obsever un hecho que ocurrió el pasado 28 de abril en Guastatoya, El Progreso.

Las cámaras de seguridad de un comercio permiten observar el momento exacto de la agresión.

En el video se observa a la víctima esperando transporte sobre la banqueta, cuando intenta hacerle la parada a un tuc tuc; un hombre que caminaen la misma banqueta la empuja al pasar.

¡Que bajeza!



Cámara de un comercio en Guastatoya, El Progreso, capta el momento en que un hombre empuja a una mujer de la tercera edad que esperaba tranquilamente en una banqueta, el miserable sujeto continúa su marcha como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/OfKmHD4iDD — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) May 1, 2026

La mujer perdió el equilibrio y cayó sobre la vía, en donde circulaban otros vehículos. Momentos después el responsable siguió caminando, sin mirar atrás.

Tras observar la agresión, el conductor del tuc tuc y otro peatón acudieron a ayudar a la mujer, quien permanecía inmóvil en el pavimento.