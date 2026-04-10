Hombre es hallado sin vida y con señales de violencia en un parque de Xela

La víctima tenía varias heridas en el rostro.
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Un hombre fue localizado sin vida en el interior del parque Los Ingenieros, a un costado del Templo Minerva, en la zona 3 de Xela.
De acuerdo con información preliminar, la víctima sufrió heridas en el rostro, se presume que ocasionadas con piedras, por lo que podría haber sido lapidado.
El hallazgo fue reportado por comerciantes del área, quienes alertaron a las autoridades tras observar al hombre tendido en el suelo, junto a rastros de sangre.
Socorristas de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir la llamada de emergencia.
Adoni Cifuentes, comunicador de la institución, indicó que al evaluar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con exactitud la causa de muerte, así como establecer su identidad.
La Policía Nacional Civil (PNC), han iniciado las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.