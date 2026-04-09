Indignante crimen: hombre muere a golpes en plena calle

El cuerpo de la víctima quedó sobre la calle.
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Un hombre de 28 años murió tras ser golpeado por desconocidos en la 4a. calle, entre las 4a. y 5a. avenida de Puerto Barrios, Izabal.
La víctima fue identificada por familiares como Vinicio Domínguez Herrera, quien presentaba múltiples golpes, especialmente en el cráneo, según cuerpos de socorro.
Personas que se encontraban en el lugar al momento del hecho comentaron que varios sujetos dieron la golpiza al hombre y, al verlo inconsciente, huyeron corriendo.
Familiares acudieron al lugar para reconocer al fallecido y, en medio de escenas de dolor, exigieron justicia.
Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área para resguardar la escena, en tanto fiscales del Ministerio Público informaron que se recabaron evidencias para esclarecer el crimen.