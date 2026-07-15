Presunto asesino que escapaba de la justicia en Guatemala fue capturado en México

El ahora capturado es señalado de haber asesinado a tres personas en Chiquimula.
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La cooperación entre las autoridades mexicanas y guatemaltecas permitieron la captura de un hombre identificado como Luis Augusto "N", quien es señalado de asesinato.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el hombre fue trasladado vía aérea y entregado a investigadores de INTERPOL Guatemala, en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Las investigaciones indican que Luis Augusto "N" tenía una orden de aprehensión por el delito de asesinato, emitida el 8 de noviembre de 2022 por un Juzgado de Chiquimula.
De acuerdo con la investigación, es señalado de presuntamente participar en un hecho ocurrido en febrero de 2017 en ese departamento, en el que tres personas perdieron la vida.
Tras la captura, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la justicia para determinar su situación legal.