El hombre que salvó a un bebé que viajaba en un carruaje descontrolado en California

Un hombre salvó a un bebé que viajaba de forma descontrolada en un carruaje, cerca de una transitada carretera en California.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el viento empujó un carruaje y lo llevaba en dirección a una concurrida carretera en California, Estados Unidos.

Las imágenes dan cuenta que de inmediato, un hombre que se encuentra en el lugar detiene el carruaje, y salva la vida del menor que estuvo a punto de llegar a los vehículos.

Según el video, el carruaje rueda en la zona del estacionamiento de A1 Hand Car Wash, mientras la tía abuela del bebé trata de correr, pero se cae de rodillas y no puede levantarse.

Salva al niño

De acuerdo con Donna Gunderson, quien se encontraba sentada en un patio, de pronto escuchó gritos. Mientras que su hermano Ron Nessman corría hacia el carruaje.

"Sabía que podía conseguirlo y lo conseguí y estoy agradecido por eso porque realmente no me gustaría ver el resultado final si no hubiera estado allí", indicó Nessman.

Además, detalló que él se encontraba allí después de estar en una entrevista de trabajo en un restaurante cercano. Esto debido a que ha vivido con su hermana durante los últimos tres meses, después de estar sin hogar por al menos ocho años, por una depresión por la muerte de su novia.

Mientras tanto, Nessman indicó estar agradecido porque el bebé se encuentra bien y la tía abuela solo sufrió lesiones en las rodillas. Estas son las imágenes del heroico rescate: