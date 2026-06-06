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Joven muere luego de sufrir ataque armado en Mixco

  • Por Maria Fernanda Gallo
06 de junio de 2026, 07:43
En plena vía pública hombres desconocidos atacaron a la víctima. (Foto: archivo/Soy502)

En plena vía pública hombres desconocidos atacaron a la víctima. (Foto: archivo/Soy502)

Disparos sorprendieron a los vecinos esta mañana de sábado 6 de junio.

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En la 29 Calle y 3a, Av, de la Colonia San Francisco I, ubicada en la zona 6 de Mixco, hombres desconocidos iniciaron un ataque armado contra un hombre que transitaba por el lugar. 

La víctima, de 25 años aproximadamente, quien no ha sido identificada, fue interceptada y víctima de múltiples disparos.

Bomberos Municipales confirmaron que pese a intentar salvarle la vida, por la gravedad de las heridas, murió en el lugar.

Autoridades investigan el caso para hallar a los responsables del crimen.

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