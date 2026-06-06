Joven muere luego de sufrir ataque armado en Mixco

Disparos sorprendieron a los vecinos esta mañana de sábado 6 de junio.
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En la 29 Calle y 3a, Av, de la Colonia San Francisco I, ubicada en la zona 6 de Mixco, hombres desconocidos iniciaron un ataque armado contra un hombre que transitaba por el lugar.
La víctima, de 25 años aproximadamente, quien no ha sido identificada, fue interceptada y víctima de múltiples disparos.
Bomberos Municipales confirmaron que pese a intentar salvarle la vida, por la gravedad de las heridas, murió en el lugar.
Autoridades investigan el caso para hallar a los responsables del crimen.