Refuerzan análisis agroclimáticos para anticipar riesgos

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El trabajo también busca mejorar la planificación agrícola que se lleva a cabo en el país.

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) informó que impulsa el fortalecimiento de sus capacidades técnicas con el objetivo de mejorar la planificación del sector agropecuario.

El esfuerzo también busca la manera de reducir los riesgos asociados a la variabilidad climática en Guatemala.

Como parte de estas acciones, la cartera lideró la presentación de un análisis técnico orientado a anticipar las condiciones agroclimáticas del país, lo que permitirá emitir recomendaciones oportunas dirigidas a los distintos actores productivos.

La información generada con el análisis ayudará a la toma de decisiones. (Foto: MAGA / Soy502)

Según el MAGA, esta herramienta busca incidir directamente en la toma de decisiones preventivas dentro del sector agrícola.

El ejercicio institucional reúne a los viceministerios y direcciones estratégicas del ministerio, que participan en la evaluación de los posibles impactos del clima sobre la actividad agropecuaria.

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Este enfoque integral pretende fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante escenarios adversos, especialmente en el contexto de cambios en los patrones climáticos.

De acuerdo con la institución, el monitoreo constante y el análisis técnico contribuirán a optimizar la planificación agrícola, promoviendo prácticas más resilientes y sostenibles.

Con ello, el MAGA apunta a reducir las vulnerabilidades del sector frente a fenómenos como sequías, lluvias irregulares y otros eventos asociados a la variabilidad climática.