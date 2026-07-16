Ian Rodríguez vuelve al serial europeo que lo coronó campeón

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El guatemalteco, Ian Rodríguez, volverá a estar al mando de un auto en el serial que lo coronó como campeón en el 2025: GT Cupe Europe. Será el próximo fin de semana, cuando, haciendo pareja con el piloto italiano, Andrea Galli, tomará el mando del Porsche 992 Cup, del equipo Ebimotors.

Las miradas de todo el serial estarán sobre el chapín, quien regresa al certamen que lo consagró monarca en el Viejo Continente. Su vuelta fue sorpresiva, ya que, se encontraba en Italia haciendo dos días de prueba al mando de su BMW, previo a la tercera fecha del Campeonato GT de esa nación.

Llegando al país de la bota, Rodríguez, fue recibido con la noticia de que expresamente Galli, había pedido su incorporación al Ebimotors, para la cuarta fecha del campeonato, que se desarrollará en el mítico autódromo, Paul Ricard, en Francia.

Este Porsche 992 Cup, del equipo Ebimotors, será el cual, Ian Rodríguez conduzca el próximo fin de semana en la cuarta fecha del GT Cup Europe. (Foto: Ian Rodríguez)

"Esto me tomó por sorpresa, casi bajándome del avión en Italia. recibí una llamada de un equipo para correr la cuarta fecha del campeonato europeo, le agradezco mucho a Dios, porque de tantas opciones que tenían me escogieron a mí. Es una bendición, y un orgullo enorme poder llevar el nombre de Guatemala a un escenario así", dijo Rodríguez.

Este miércoles, Ian manejó por más de ocho horas entre Italia y Francia, para estar listo para los días de prácticas oficiales, conocer mejor el auto, y a Galli. Para esta carrera, Rodríguez será el corredor denominado Silver, por sus fortalezas en la conducción, y el italiano, será el Bronce.

"Primero que todo, quiero agradecer a Dios, porque sin él, nada de esto sería posible. También Quiero darle las gracias al FAEMS Team y Ebimotors, y a mi nuevo compañero de equipo, Andrea Galli, por la inmensa oportunidad que me están brinando. Vamos con todo Guatemala", agregó el nacional.