Bus volcado: Identifican a los heridos tras el accidente en carretera a El Salvador

Entre los heridos se encuentra un bebé de 11 meses.
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La mañana de este martes se registró un fuerte accidente de tránsito protagonizado por un bus extraurbano, en el kilómetro 38 de carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.
Bomberos Voluntarios atendieron y trasladaron a distintos centros asistenciales a 12 personas, quienes resultaron heridas luego de que un bus de "Transportes unidos jutiapanecos" quedara volcado sobre la cinta asfáltica.
Los heridos identificados
De momento han sido identificadas siete de las personas heridas, entre ellas se encuentra un bebé. Los heridos son los siguientes:
- Joselyn Lucrecia Guzmán López, de 33 años.
- Thiago Natán Coronado Guzmán, de 11 meses.
- Aida Yaneth Sánchez, de 34 años.
- Sara Elizabeth Contreras Escobar, de 23.
- Mega Ana Belén Pocasangre Leiva, de 20.
- Jimena Angeli López Aguilar, de 19.
- Léster Fernando Cardona, de 25.
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Estas personas sufrieron heridas graves y fueron trasladadas al seguro social, Hospital Roosevelt y Hospital Regional de Cuilapa.