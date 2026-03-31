Bus volcado: Identifican a los heridos tras el accidente en carretera a El Salvador

La mañana de este martes se registró un fuerte accidente de tránsito protagonizado por un bus extraurbano, en el kilómetro 38 de carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.

Bomberos Voluntarios atendieron y trasladaron a distintos centros asistenciales a 12 personas, quienes resultaron heridas luego de que un bus de "Transportes unidos jutiapanecos" quedara volcado sobre la cinta asfáltica.

El bus extraurbano quedó volcado y obstaculizando el paso vehicular en dirección a la capital. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De momento han sido identificadas siete de las personas heridas, entre ellas se encuentra un bebé. Los heridos son los siguientes:

Estas personas sufrieron heridas graves y fueron trasladadas al seguro social, Hospital Roosevelt y Hospital Regional de Cuilapa.

Siete de los 12 heridos han sido identificados de momento. (Foto: Bomberos Voluntarios)