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Bus volcado: Identifican a los heridos tras el accidente en carretera a El Salvador

  • Por Geber Osorio
31 de marzo de 2026, 11:14
Un accidente de tránsito en donde terminó un bus volcado ha dejado a 12 personas heridas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un accidente de tránsito en donde terminó un bus volcado ha dejado a 12 personas heridas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Entre los heridos se encuentra un bebé de 11 meses.

EN CONTEXTO: ¡Bus volcado! Accidente deja a varias personas heridas en carretera a El Salvador

La mañana de este martes se registró un fuerte accidente de tránsito protagonizado por un bus extraurbano, en el kilómetro 38 de carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.

Bomberos Voluntarios atendieron y trasladaron a distintos centros asistenciales a 12 personas, quienes resultaron heridas luego de que un bus de "Transportes unidos jutiapanecos" quedara volcado sobre la cinta asfáltica.

El bus extraurbano quedó volcado y obstaculizando el paso vehicular en dirección a la capital. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El bus extraurbano quedó volcado y obstaculizando el paso vehicular en dirección a la capital. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los heridos identificados

De momento han sido identificadas siete de las personas heridas, entre ellas se encuentra un bebé. Los heridos son los siguientes:

  • Joselyn Lucrecia Guzmán López, de 33 años.
  • Thiago Natán Coronado Guzmán, de 11 meses.
  • Aida Yaneth Sánchez, de 34 años.
  • Sara Elizabeth Contreras Escobar, de 23.
  • Mega Ana Belén Pocasangre Leiva, de 20.
  • Jimena Angeli López Aguilar, de 19.
  • Léster Fernando Cardona, de 25.

TE PUEDE INTERESAR: Imágenes posteriores al vuelco de bus en carretera a El Salvador

Estas personas sufrieron heridas graves y fueron trasladadas al seguro social, Hospital Roosevelt y Hospital Regional de Cuilapa.

Siete de los 12 heridos han sido identificados de momento. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Siete de los 12 heridos han sido identificados de momento. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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