Tragedia en Sololá: Patrulla de la PNC cae a hondonada y deja un agente fallecido

Un policía fallecido y ocho heridos es el saldo de un accidente de tránsito sufrido por una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC).
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Un trágico accidente vial ocurrió la mañana de este jueves 16 de julio en el kilómetro 159.5 del ingreso al municipio de Santa María Visitación, en Sololá.
En el percance vial se ha visto involucrada una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) en la que se conducían nueve agentes, el vehículo cayó en una hondonada y en donde uno de ellos falleció.
Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a los otros ocho policías, quienes resultaron con heridas en diferentes partes del cuerpo.
Luego de ser estabilizados, cuatro de los agentes heridos fueron trasladados al Centro de Atención Permanente (CAP) de la localidad debido a la gravedad de las lesiones.
Asimismo, se dio aviso a las autoridades correspondientes por el agente que falleció en el lugar del accidente.