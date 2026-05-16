Imágenes posteriores al mortal accidente en la ruta al Atlántico (video)

Durante la madruga del 16 de mayo, tres tráileres sufrieron un percance sobre el km 82 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

El accidente continúa bajo investigación. De forma preliminar, se reporta que uno de los transportes se encontraba en la vía al momento de la colisión triple.

MADRUGADA:



Colisionaron 3 vehículos pesados en kilómetro 82 de Ruta al Atlántico.



Uno de los conductores falleció. pic.twitter.com/kh6eGnkEPH — Vichoguate (@vichoguate) May 16, 2026

El piloto de uno de los vehículos pesados colisionó contra la parte trasera del otro, lo que provocó que quedara atrapado en la cabina.

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que, debido al fuerte impacto, perdió la vida.

La víctima aún no ha sido identificada, pero el Ministerio Público realizó diligencias en el lugar. Esto ha generado complicaciones en la circulación vehicular.

El tránsito se complico durante horas de la mañana. (Foto: RRSS)