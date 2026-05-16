Triple choque deja un fallecido en ruta al Atlántico (video)

Accidente de tránsito



En horas de la madrugada se produjo una triple colisión que involucró 3 vehículos de transporte pesado a la altura del kilómetro 82 de la ruta al Atlántico, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de El Rancho a bordo de la unidad AD-148 acudieron al… pic.twitter.com/0uN29PWZB4