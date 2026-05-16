Triple choque deja un fallecido en ruta al Atlántico (video)

Tras el impacto, el piloto de uno de los transportes perdió la vida.
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En el km. 82 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del El Rancho, El Progreso, se suscitó un mortal accidente cuando tres tráileres colisionaron sobre la vía, durante la madrugada de este sábado 16 de mayo.
Este hecho causó la muerte de uno de los pilotos que quedó atrapado en la cabina del tráiler posterior al impacto.
Los tres transportes están en el lugar, mientras de investigan las causas del choque.
La carga de sacos de cemento que transportaba el tráiler donde falleció el piloto cayó sobre la vía; el tránsito se ha complicado tras el hecho.
Autoridades de tránsito solicitan precaución al circular.