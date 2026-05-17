Así terminó el vehículo tras fuerte accidente en Zacapa

El conductor se pasó llevando un árbol y terminó del otro lado del arriate.
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Durante la tarde del 16 de mayo, un vehículo volcó sobre el kilómetro 141.5 del municipio de Estanzuela, Zacapa.
Un video viralizado en redes sociales mostró el momento en que el conductor perdió el control del automotor tras la explosión de una llanta e impactó contra la carretera.
Mira:
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A su caída, el choque provocó que impactara contra un árbol y un arriate vial, causando que fuera expulsado.
El piloto del transporte no resulto herido. Pero, el vehículo quedó destrozado.