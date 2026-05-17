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Así terminó el vehículo tras fuerte accidente en Zacapa

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de mayo de 2026, 11:10
El conductor resultó ileso tras el choque. (Foto: RRSS)

El conductor resultó ileso tras el choque. (Foto: RRSS)

El conductor se pasó llevando un árbol y terminó del otro lado del arriate.

OTRAS NOTICIAS: ¡Impactante video! Conductor pierde el control y vuelca su auto

Durante la tarde del 16 de mayo, un vehículo volcó sobre el kilómetro 141.5 del municipio de Estanzuela, Zacapa.

Un video viralizado en redes sociales mostró el momento en que el conductor perdió el control del automotor tras la explosión de una llanta e impactó contra la carretera.

Mira:

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

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A su caída, el choque provocó que impactara contra un árbol y un arriate vial, causando que fuera expulsado.

El piloto del transporte no resulto herido. Pero, el vehículo quedó destrozado. 

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

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