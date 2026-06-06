Neto Bran confirma que buscará la Presidencia de Guatemala

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Neto Bran confirma que buscará la Presidencia en el 2027



El alcalde de Mixco, Neto Bran, confirma la mañana de este sábado que buscara la presidencia de las República en las elecciones del 2027 mientras realiza la inauguración del nuevo centro comercial Mixco Mall… pic.twitter.com/APCaBg3xhW