Neto Bran confirma que buscará la Presidencia de Guatemala

El alcalde de Mixco afirmó que se está preparando para este nuevo paso en su carrera política.
OTRAS NOTICIAS: ¡Otra agresión! Conductor se va contra agente de la PMT (video)
Neto Bran, alcalde de Mixco, confirmó este sábado 6 de junio que ya se está preparando para lanzar su candidatura a la presidencia de Guatemala en las próximas elecciones 2027.
El jefe edil expresó que está listo para dar el paso y espera tener la oportunidad, pues considera tener la capacidad y la experiencia que la alcaldía municipal le ha brindado.
"Estamos preparándonos para este nuevo paso en mi carrera. Siento que tengo que encontrarme con mi destino, tengo que dar un paso adelante por mi tierra, por mi pueblo", expresó.
Asimismo detalló que si ha logrado hacer cosas buenas en su municipio, "cuántas cosas más podemos construir para un país si seguimos siendo igual, bajo la misma condición, bajo el mismo esquema y bajo las mismas ganas".
Bran, conocido por su particular estilo y cercanía con la población, se ha mantenido en el cargo desde el 15 de enero de 2016 y actualmente cumple su tercer mandato.