La impresionante novedad del iPhone 15 que nadie se esperaba

Aunque aún no se ha lanzado al mercado, varios detalles sobre el nuevo iPhone 15 han salido a luz en los últimos días.

Quedan pocos meses para que el iPhone 15 sea lanzado al mercado, algo que tiene emocionados a los fieles usuarios de esta línea de Apple.

Sin embargo, cada vez son más los detalles que se conocen sobre el nuevo dispositivo que ya ha sido nombrado por expertos en tecnología como el iPhone más costoso del mercado.

Recientemente, se dio a conocer una nueva característica que incluirá el iPhone 15 y que acabará con que sólo las versiones "Pro" y "Pro Max" lo implementen.

Según fuertes rumores que han trascendido en las últimas horas, el nuevo iPhone 15 y iPhone 15 Plus podrían tener una parte trasera a base de vidrio esmerilado, una nueva forma de llamar al mate texturizado exclusivo de los modelos superiores.

Y es que más allá de ser más atractivo para el usuario, brindaría una mejor experiencia ya que el material permite que tenga más resistencia durante más tiempo, sin rayones o marcas de uso.

Cabe destacar que el rumor ha surgido de una fuente bastante fiable, que en su momento adelantó el lanzamiento del iPhone 14 y 14 Plus en amarillo.

Exorbitante precio

Si bien se trata de dispositivos costosos, quienes lo utilizan creen que las funciones y características avanzadas lo valen. Por lo que esta vez puede que no sea la excepción, aunque todavía no se saben muchos detalles del mismo.

En ese sentido, expertos en el tema dicen que el nuevo iPhone 15 Pro Max de 1 TB tendrá un precio de 2, 900 dólares (Q22,600 aproximadamente).

Esto lo convertiría en el iPhone más caro de todos en esa línea de Apple. Pero eso sí, también el más avanzado en tecnología ya que se espera un procesador mucho más rápido y potente.