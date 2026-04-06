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Imprudencia de conductor en plena carretera queda grabada (video)

  • Por Jessica González
06 de abril de 2026, 11:18
El conductor de atrás captó el momento del impacto. (Foto: captura de video)

El conductor de atrás captó el momento del impacto. (Foto: captura de video)

Luego de cometer la imprudencia, termina tirado sobre la carretera. 

OTRAS NOTICIAS: Conductor graba el momento en que acompañante lo intenta asaltar (video)

Un accidente ocurrido en una carretera del país quedó grabado. 

Las imágenes muestran la imprudencia de un motociclista que intenta rebasar por la derecha. 

Al ejecutar la maniobra, se sale de la carretera e impacta contra un volcán de tierra, perdiendo el control y quedando tirado sobre la cinta asfáltica. 

El accidente fue grabado por otro motorista que se conducía detrás. 

Mira aquí el video:

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