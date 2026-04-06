Imprudencia de conductor en plena carretera queda grabada (video)

Luego de cometer la imprudencia, termina tirado sobre la carretera.
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Un accidente ocurrido en una carretera del país quedó grabado.
Las imágenes muestran la imprudencia de un motociclista que intenta rebasar por la derecha.
Al ejecutar la maniobra, se sale de la carretera e impacta contra un volcán de tierra, perdiendo el control y quedando tirado sobre la cinta asfáltica.
El accidente fue grabado por otro motorista que se conducía detrás.
Mira aquí el video: