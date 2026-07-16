Imprudencias viales en Villa Nueva quedan evidenciadas (Video)

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Imprudencias viales quedaron captadas en cámara en Villa Nueva durante este jueves 16 de julio

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Dos imprudencias viales quedaron captadas en cámara este jueves 16 de julio en Villa Nueva.

La primera fue notificada por la Policía Municipal de Tránsito de esta jurisdicción, en la que se puede ver a un motorista conduciendo en contra de la vía.

Según indicó la autoridad de tránsito, sucedió en la subida de Villa Lobos carril izquierdo.

IMPRUDENCIAS E IRRESPONSABILIDAD!!!

Motorista circula contra la vía en la subida de Villa Lobos carril izquierdo.#TransitoVN pic.twitter.com/iGGHUUc7t4 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) July 16, 2026

La segunda, fue captada por una persona que circulaba por un centro comercial de la ruta al pacífico, en dirección a la ciudad.

En el video se observa que un vehículo intenta ingresar a este punto comercial, pasando por encima de un arriate.

Incluso, en los últimos segundos se logra captar que el vehículo queda parcialmente atorado.

Que tal!



Así las cosas frente a InterPlaza, Villa Nueva. pic.twitter.com/To70oNih73 — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) July 16, 2026

Agentes no pueden multar en rutas nacionales

Según ha informado en distintas ocasiones la PMT de Villa Nueva, las autoridades municipales de tránsito no puede sancionar libremente en rutas nacionales y centroamericanas debido a las reformas a la Ley de Tránsito.

De ese modo, quienes quedan a cargo de estas acciones son las autoridades de Tránsito de la Policía Nacional Civil.