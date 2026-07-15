Gobierno anuncia reforma administrativa para modernizar el Estado

-

El principal objetivo de las autoridades es el fortalecimiento de la atención ciudadana por medio de una reforma administrativa.

OTRAS NOTAS: Guatemala y Reino Unido firmarán acuerdo que dará inicio al desarrollo del Metro Riel

El Gobierno presentó este miércoles los avances de la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo, estrategia que busca transformar el funcionamiento de las instituciones mediante reformas administrativas, digitalización de procesos, fortalecimiento institucional y cambios en la gestión del servicio público.

Durante la actividad, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que la modernización del Estado es una prioridad de su administración.

Aseguró que el objetivo es construir un gobierno más eficiente, transparente y capaz de responder a las necesidades de la población.

El mandatario sostuvo que al inicio de su gestión encontraron un aparato estatal con capacidades debilitadas, normas desactualizadas y sistemas fragmentados.

Presentación de avances y desafíos en la Agenda Nacional de Modernización del Ejecutivo. https://t.co/eC1Kc6TYRh — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) July 15, 2026

Asimismo, procesos burocráticos que, en muchos casos, obligaban a los ciudadanos a adaptarse al desorden institucional para acceder a los servicios públicos.

Según el gobernante, estas deficiencias afectan con mayor fuerza a la población del área rural, donde los trámites son más costosos y tardados, mientras que en las ciudades se traducen en filas, saturación de servicios y gestiones repetitivas.

También señaló que la burocracia genera incertidumbre y costos adicionales para emprendedores y empresas.

El presidente indicó que la modernización busca recuperar la capacidad del Estado para planificar, coordinar, evaluar resultados y rendir cuentas, además de simplificar los servicios públicos y fortalecer las instituciones.

Agregó que la incorporación de procesos trazables y herramientas tecnológicas contribuirá a reducir espacios para la corrupción, al disminuir la opacidad y facilitar el seguimiento de las actuaciones gubernamentales.

LEA MÁS: Así quedaron los nuevos salarios aprobados para los elementos de la PNC

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos, quien también preside el Comité Nacional para la Modernización del Organismo Ejecutivo, explicó que la estrategia se desarrolla sobre cuatro pilares.

Estos son la transformación institucional, transformación del servicio público, transformación digital y transformación territorial.

Como parte de la transformación institucional, destacó que uno de los principales proyectos será impulsar una nueva Ley de Contrataciones Públicas.

Esto con el propósito de hacer más ágiles y transparentes las compras del Estado y mejorar la ejecución del presupuesto.

Menkos también resaltó las acciones para ordenar la administración del recurso humano mediante plataformas como Guatempleo, fortalecer la meritocracia en el servicio público.

Funcionarios de Gobierno presentaron los avances de la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo. (Foto: DCA / Soy502)

Además, avanzar en la digitalización de trámites a través de un portal unificado y una ventanilla única para comercio e inversión, con el fin de reducir tiempos y costos para ciudadanos y empresas.

Precisó que el fortalecimiento de los gobiernos departamentales permitirá planificar la inversión pública de acuerdo con las necesidades de cada territorio.

Mientras que el plan nacional de conectividad busca ampliar el acceso a servicios digitales en escuelas, puestos de salud y comisarías.

El titular de Finanzas reconoció que aún existen desafíos para consolidar la agenda, entre ellos garantizar financiamiento sostenible, lograr la interoperabilidad entre los sistemas de las instituciones y promover un cambio cultural dentro de la administración pública.

Añadió que el propósito del Gobierno es que la modernización trascienda el actual período presidencial y se consolide como una política de Estado.