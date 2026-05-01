Increíble pero cierto, el Palo de Mayo se hace presente

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Llegó Mayo y en el viejo continente esto significa la celebración de una de las tradiciones más antiguas y llenas de color en dicha región

Cada 1 de mayo, la mayoría de países europeos hace gala de su folclor y raíces para celebrar el Palo de Mayo, una conmemoración que se remonta a miles de años atrás.

El Palo de Mayo es un ritual en el que elevan un gran tronco de madera, el cual adornan de manera previa con distintos materiales, para luego realizar varios bailes y ceremonias a su alrededor.

Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, todos forman parte de esta tradición ancestral que existió desde antes de la llegada de las religiones modernas a ese continente.

Eslovaquia es uno de los países que también celebra el Palo de Mayo. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Simboliza el agradecimiento por la llegada de una nueva temporada de fertilidad para la naturaleza y la petición porque sea benévola con las siembras y haya cosecha.

El Palo de Mayo ha variado con el paso del tiempo y también tiene sus diferencias en cada país, pues algunos, como Inglaterra y Alemania, involucran mucho más a los niños, celebrando en escuelas y otras instituciones educativas.

Otros, como Suecia, han integrado elementos cristianos a la celebración, pues en cambio de un trozo sencillo, elevan una cruz, semejándose a la celebración de la Santa Cruz que se realiza en la misma fecha en varios países de Latinoamérica.

Esta tradición toma distintas formas y decoraciones en los países de Europa. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Luego de elevado el Palo de Mayo, el baile y la música comienza, pues los ciudadanos de cada país aprovechan para replicar danzas antiguas originadas en cada región.

Mayo es un mes que, para casi todas las regiones del mundo, representa la llegada de temporales lluviosos, lo que a su vez significa un período de gran fertilidad para la tierra, por lo que varias tradiciones para pedir por las siembras y las cosechas se realizan durante este mes alrededor del mundo.