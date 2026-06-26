Graban a mujer tirando basura en la calle de Santa Catarina Pinula (video)

La mujer ya habría sido captada tirando basura en la vía pública en tres ocasiones seguidas.
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Por medio de un video compartido en redes sociales, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, mostró un video de cómo una mujer decide tirar basura en la vía pública.
A través del centro de monitoreo, se logró captar a la mujer, quien trasladaba una bolsa negra en las manos y luego la abandona en la esquina de este espacio.
Según la información del video, el hecho se registró en la 1 avenida de la zona 1 del municipio. Asimismo, las autoridades indicaron que esta acción ya se había realizado en tres ocasiones seguidas.
La Municipalidad solicita que si alguien conoce a la mujer, la reporten para poder aplicar la sanción correspondiente de acuerdo con la normativa vigente.
Además, la autoridad municipal hace un llamado a la población a colaborar con el cuidado de los espacios públicos y a pagar el servicio de extracción de basura.