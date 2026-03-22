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Otro tropiezo más: Inter empata en su visita a la Fiorentina y reduce su ventaja

  • Con información de AFP
22 de marzo de 2026, 16:43
#SerieA
Los nerazzurri ya solamente cuentan con seis puntos de ventaja con respecto al AC Milan, segundo, por lo que la Serie A vuelve a tener emoción en la pelea por el título. (Foto: AFP)

Los nerazzurri ya solamente cuentan con seis puntos de ventaja con respecto al AC Milan, segundo, por lo que la Serie A vuelve a tener emoción en la pelea por el título. (Foto: AFP)

El líder Inter de Milán vio reducida su ventaja de ocho a seis puntos en este fin de semana de la jornada 30 de la Serie A, después de empatar 1-1 en campo de la Fiorentina este domingo, nuevamente dejando escapar una ventaja.

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La ventaja es todavía amplia para el equipo de Cristian Chivu, pero el Calcio gana así un poco más de emoción, sobre todo porque el Inter encadena ahora un cuarto partido sin ganar, tres de los cuales han sido en la Serie A, donde venía de perder ante el AC Milan (1-0) y de empatar contra el Atalanta (1-1).

 

 

El tropiezo ante una Fiore en horas muy bajas (16º) llegó pese a que el Inter se adelantó en el marcador tras apenas 39 segundos de partido, cuando Nicolo Barella colocó un centro perfecto en la cabeza de Pio Esposito.

A pesar de ello, el cuadro nerazzurri no consiguió ampliar la cuenta e incluso La Viola fue de menos a más, para obtener recompensa a su insistencia ofensiva en la recta final.

Seis minutos después de haber forzado al arquero Yann Sommer a una gran intervención, Cher Ndour, ex del PSG, convirtió el 1-1 para la Fiorentina (77), anotando a puerta vacía después de un tiro del islandés Albert Gudmundsson que había rechazado el guardameta suizo y que sentenció el resultado.

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