Remontada merengue: El Real vence al Atlético en el derbi de Madrid

-

El Real Madrid se quedó con el derbi de Madrid tras imponerse 3-2 al Atlético en un partido vibrante correspondiente a la jornada 29 de LaLiga, resultado que mantiene a los merengues en la pelea directa por el liderato del campeonato.

El encuentro disputado en el Santiago Bernabéu no fue sencillo para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que se vio sorprendido en la primera mitad. Al minuto 33, Ademola Lookman adelantó a los rojiblancos, silenciando momentáneamente a la afición local y poniendo en aprietos al conjunto blanco.

Para el complemento, el Real Madrid reaccionó con determinación. Al 52', Vinícius Jr. igualó el marcador desde el punto penal, devolviendo la confianza a su equipo. Apenas tres minutos después, Federico Valverde firmó la remontada con un potente remate al 55', colocando el 2-1 parcial.

Sin embargo, el Atlético no bajó los brazos y encontró respuesta en el minuto 66, cuando Nahuel Molina sacó un disparo de larga distancia para establecer el 2-2 en un duelo que mantenía la intensidad en lo más alto.

FINAL #ELDERBIDEMADRID 3-2



¡El @realmadrid se lleva el derbi en el Bernabéu!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/wv5uYSW5mC — LALIGA (@LaLiga) March 22, 2026

El momento decisivo llegó al 72', nuevamente con Vinícius Jr., quien marcó su doblete para devolverle la ventaja definitiva al Real Madrid. Aunque el panorama parecía complicarse tras la expulsión de Valverde al 77', luego de una dura falta sobre Alex Baena, el conjunto merengue supo resistir en los minutos finales para asegurar los tres puntos.

Con esta victoria, el Real Madrid continúa presionando en la parte alta de la tabla, ubicándose a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona, que suma 73 unidades.