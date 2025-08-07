Sin Messi, el Inter Miami remonta a Pumas y se mete en cuartos de Leagues Cup

-

Con la baja de Lionel Messi, el Inter Miami derrotó el miércoles 3-1 a Pumas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto de la MLS y la Liga Mx.

El argentino Rodrigo De Paul, flamante nuevo fichaje del Inter, anotó su primer gol con el uniforme rosa en el minuto 45 con un sutil remate en el área tras centro desde la izquierda del uruguayo Luis Suárez.

Su compatriota y amigo Lionel Messi, baja por una lesión muscular, lo celebró de pie desde un palco cercano al césped del Chase Stadium.

El tanto del exmediocampista del Atlético de Madrid neutralizó el gol inicial del mexicano Jorge Ruvalcaba, que aprovechó una gran asistencia del ecuatoriano Pedro Vite en el minuto 34.

Inter Miami v Pumas | Post Match Press Conference https://t.co/AXUnfsDHuj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2025

Los locales tomaron el control del partido en la segunda mitad con un gol de penalti de Suárez en el minuto 59.

El "Pistolero", que llevaba nueve partidos sin marcar, engañó con un remate "a lo Panenka" al arquero Miguel Paul, sustituto del sancionado Keylor Navas.

El propio Suárez asistió al argentino Tadeo Allende para anotar el 3-1 definitivo en el minuto 69, con lo que las garzas se convirtieron en el segundo equipo clasificado a la siguiente ronda, junto al Toluca mexicano.