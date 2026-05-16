Interceptan embarcación con posibles ilícitos frente a costas guatemaltecas

Sustancia ilícitas fueron descubiertas en este operativo náutico.
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El Ejército de Guatemala, a través de la Marina de la Defensa Nacional, interceptó una embarcación que transportaba posibles ilícitos durante operaciones navales de rutina en aguas del océano Pacífico guatemalteco.
La lancha fue localizada a 330 millas náuticas de la costa y llevaba a bordo a seis tripulantes de diferentes nacionalidades.
Las autoridades informaron que la embarcación fue escoltada hacia el muelle del Comando Naval del Pacífico, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para realizar el conteo del cargamento y las pruebas de campo.
En el interior de la embarcación fueron localizados 52 bultos, también conocidos como tulas, que presuntamente contenían sustancias ilícitas.
Según el Ejército, esta acción forma parte de las estrategias del Gobierno de Guatemala para combatir al crimen organizado transnacional y evitar que este tipo de cargamentos llegue al mercado y sea consumido por la población.