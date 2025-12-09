Policía investiga allanamiento ilegal en oficina del diputado Nery Rodas

Hechos similares han ocurrido en años pasados en oficinas que son arrendadas por el Congreso de la República.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llevan a cabo diligencias de investigación y recolección de pruebas en la oficina del diputado Nery Mamfredo Rodas Méndez, que fue objeto de un allanamiento ilegal.
Hasta el momento se desconoce detalles de la incursión no autorizada a la oficina del parlamentario ubicada en el Edificio Morales, 7a. avenida 9-34 zona 1 capitalina.
"Una persona ingresó de manera ilegal a mi oficina en la madrugada. No se sustrajeron equipos ni información, sin embargo, se constató la manipulación de documentos, el desorden del espacio y un intento de uso de una computadora", denunció el parlamentario a través de su cuenta oficial de X.
El congresista afirmó que la situación "no es un hecho menor" ya que a su juicio "evidencia una grave falla de seguridad en las instalaciones del Congreso de la República".
Rodas explicó que la Guardia Parlamentaria y la Policía Nacional Civil (PNC) fueron notificadas y "llevan a cabo las investigaciones correspondientes".
"Exijo medidas inmediatas y garantías claras para la protección de la información, del personal y del trabajo legislativo", indicó el congresista, electo por el partido Cabal.
Las autoridades no reportan robo de equipos, pero, si constaron la manipulación de documentos y un intento de uso de una computadora portátil. Hasta el momento el Congreso de la República no ha emitido una postura oficial sobre la situación.
Debido a la falta de espacio en las instalaciones del Palacio Legislativo, ubicado en la 9a. avenida 9-44 de la zona 1 capitalina, decenas de diputados tienen sus oficinas en distintos edificios ubicados en los alrededores del edificio central del Congreso.
Casos similares
Los asaltos y robos a oficinas del Congreso no son hechos nuevos a lo largo de los años se han reportado varios hechos similares.
El caso más reciente ocurrió el pasado 17 de julio de 2024 cuando la diputada oficialista Elena Motta y su equipo de trabajo, denunciaron que fueron víctimas del robo de computadoras y celulares.
El hecho ocurrió en la oficina de la congresista, ubicada en el edificio Torín, el cual es arrendado por el Congreso de la República.
Otro hecho similar ocurrió el 4 de febrero de 2019 cuando se denunció que también en las oficinas ubicadas en el edificio Torin desconocidos irrumpieron durante el fin de semana a las oficinas de los entonces diputados Luis Fernando Montenegro, Leocadio Juracán y Sandra Morán.
En esa ocasión también se robaron computadoras, pero también varios documentos de los legisladores.
El 24 de octubre de 2016 se reportó que en las oficinas ubicadas en la 9a. Calle y 11 avenida de la zona 1 en el edificio conocido como La Casa China, que también era arrendado por el Congreso ocurrió un robo.
Para ese hecho se presume que los delincuentes ingresaron durante el fin de semana y se llevaron equipo de cómputo después de forzar la puerta.