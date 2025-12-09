Policía investiga allanamiento ilegal en oficina del diputado Nery Rodas

-

Hechos similares han ocurrido en años pasados en oficinas que son arrendadas por el Congreso de la República.

OTRAS NOTAS: Estos fueron los decretos aprobados por el Congreso en el último semestre

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llevan a cabo diligencias de investigación y recolección de pruebas en la oficina del diputado Nery Mamfredo Rodas Méndez, que fue objeto de un allanamiento ilegal.

Hasta el momento se desconoce detalles de la incursión no autorizada a la oficina del parlamentario ubicada en el Edificio Morales, 7a. avenida 9-34 zona 1 capitalina.

"Una persona ingresó de manera ilegal a mi oficina en la madrugada. No se sustrajeron equipos ni información, sin embargo, se constató la manipulación de documentos, el desorden del espacio y un intento de uso de una computadora", denunció el parlamentario a través de su cuenta oficial de X.

Las autoridades confirmaron que las personas intentaron ingresar a una computadora portatil sin éxito. (Foto: X Nery Ramos / Soy502)

El congresista afirmó que la situación "no es un hecho menor" ya que a su juicio "evidencia una grave falla de seguridad en las instalaciones del Congreso de la República".

Rodas explicó que la Guardia Parlamentaria y la Policía Nacional Civil (PNC) fueron notificadas y "llevan a cabo las investigaciones correspondientes".

"Exijo medidas inmediatas y garantías claras para la protección de la información, del personal y del trabajo legislativo", indicó el congresista, electo por el partido Cabal.

La Policía espera encontrar indicios que ayuden a encontrar al resposable del hecho. (Foto: X Nery Ramos / Soy502)

Las autoridades no reportan robo de equipos, pero, si constaron la manipulación de documentos y un intento de uso de una computadora portátil. Hasta el momento el Congreso de la República no ha emitido una postura oficial sobre la situación.

Debido a la falta de espacio en las instalaciones del Palacio Legislativo, ubicado en la 9a. avenida 9-44 de la zona 1 capitalina, decenas de diputados tienen sus oficinas en distintos edificios ubicados en los alrededores del edificio central del Congreso.

Casos similares

Los asaltos y robos a oficinas del Congreso no son hechos nuevos a lo largo de los años se han reportado varios hechos similares.

LEA MÁS: Esta fue la manera en que mujer le robó computadoras a la diputada Elena Motta

El caso más reciente ocurrió el pasado 17 de julio de 2024 cuando la diputada oficialista Elena Motta y su equipo de trabajo, denunciaron que fueron víctimas del robo de computadoras y celulares.

El hecho ocurrió en la oficina de la congresista, ubicada en el edificio Torín, el cual es arrendado por el Congreso de la República.

Otro hecho similar ocurrió el 4 de febrero de 2019 cuando se denunció que también en las oficinas ubicadas en el edificio Torin desconocidos irrumpieron durante el fin de semana a las oficinas de los entonces diputados Luis Fernando Montenegro, Leocadio Juracán y Sandra Morán.

En 2016 se reportó un robo en las oficinas del Congreso ubicadas en la 9a. Calle y 11 avenida de la zona 1 en el edificio conocido como La Casa China. (Foto: Archivo / Soy502)

En esa ocasión también se robaron computadoras, pero también varios documentos de los legisladores.

El 24 de octubre de 2016 se reportó que en las oficinas ubicadas en la 9a. Calle y 11 avenida de la zona 1 en el edificio conocido como La Casa China, que también era arrendado por el Congreso ocurrió un robo.

Para ese hecho se presume que los delincuentes ingresaron durante el fin de semana y se llevaron equipo de cómputo después de forzar la puerta.