Investigan muerte de joven guatemalteco en EEUU, mientras familia busca repatriarlo

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El joven de 20 años es originario de Huehuetenango, en donde familiares esperan darle cristiana sepultura.

Las autoridades de Beaverton, Oregón, Estados Unidos, investigan un incidente ocurrido el pasado lunes 27 de abril, en donde un joven guatemalteco falleció y su presunto agresor fue detenido.

El hecho se registró alrededor de las 7:04 a. m. (hora local), cuando agentes policiales respondieron a una llamada por disturbios en los apartamentos Parkbrook Manor, ubicados en Southwest 5th Street.

Al llegar, encontraron a Yeyson Pérez, de 20 años, gravemente herido en un estacionamiento, junto a otro individuo señalado como sospechoso. Pese a los intentos de reanimación, la víctima fue declarada muerta en la escena.

La víctima mortal fue identificada como Yeyson Pérez, originario de Huehuetenango. (Foto: GoFundMe)

Los oficiales arrestaron al segundo hombre, identificado como Baltazar Rivera Brito, de 21 años, quien según las investigaciones preliminares conocía al guatemalteco.

Aunque no se revelaron más detalles del caso, el sospechoso enfrenta cargos de homicidio en segundo grado y uso ilegal de un arma. El caso continúa bajo investigación.

El guatemalteco habría sido atacado por el sospechoso en el estacionamiento de un edificio de apartamentos. (Foto: Departamento de Policía de Beaverton)

Buscan repatriarlo

Por su lado, familiares de Yeyson señalaron que él era originario de Tectitán, Huehuetenango. Además, lo describieron como una persona de carácter noble y cercano a su comunidad, por lo que no entienden qué habría llevado a su muerte.

Mientras esperan que se haga justicia, han solicitado apoyo de la comunidad para cubrir los gastos fúnebres y así darle cristiana sepultura al compatriota en su tierra natal. Quienes deseen ayudarlos pueden hacer un donativo aquí.

*Con información de Beaverton Valley News y GoFundMe